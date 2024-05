Está confirmada a 145ª Romaria de Caravaggio, em Farroupilha, no próximo final de semana, dias 25 e 26. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (21). Mas, devido aos problemas ocasionados pelas chuvas, o atendimento aos peregrinos terá mudanças: a principal delas é o efetivo menor da Brigada Militar (BM), da Polícia Rodoviária Estadual e dos Bombeiros — as equipes têm como prioridade atender as pessoas atingidas pelas enchentes. Por isso, o Santuário contratou uma empresa privada para reforço na segurança e organização dos estacionamentos. Além disso, instalou 38 câmeras de segurança pelo espaço.