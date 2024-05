Os peregrinos que têm como destino o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha no próximo sábado (24) e domingo (25), encontrarão um ponto de apoio oferecido pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Através do projeto UCS Comunidade, acadêmicos dos cursos de Educação Física, Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia e Podologia estarão das 8h às 15h no Santuário.