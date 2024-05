O período de temperaturas amenas, com termômetros acima dos 20°C, está chegando ao fim e os moradores da Serra gaúcha terão que lidar com o frio intenso nos próximos dias. É cogitada pelos meteorologistas, inclusive, a ocorrência de chuva congelada, fenômeno que se difere da neve, no qual o cristal de gelo derrete e recongela antes de chegar à superfície — na neve, não há ocorrência de derretimento do floco antes de alcançar o chão. Cambará do Sul, por exemplo, pode ter mínima de 2°C no sábado (25) e 1°C no domingo (26).