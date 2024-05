A ajuda aos atingidos pelas chuvas no Estado fez, em 2024, a Campanha do Agasalho de Caxias do Sul ganhar números expressivos. Das seis milhões de peças de roupas arrecadadas, mais de 2,5 milhões já foram distribuídas, e não só para a região de Porto Alegre e Vales do Caí e Taquari, onde estão a maioria dos desabrigados do Rio Grande do Sul.