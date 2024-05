A solidariedade na doação de roupas atingiu números impressionantes em Caxias do Sul e o recebimento foi interrompido nos centros de recebimento de donativos. A Fundação Caxias, que já direcionou agasalhos para as cidades atingidas pela chuva no Rio Grande do Sul e também para as 110 entidades caxienses as quais auxilia, estima ter roupas suficientes para mais uma leva de envio ao Estado.