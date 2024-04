A Campanha do Agasalho deste ano, em Caxias do Sul, vai começar no dia 11 de maio. A arrecadação dos itens seguirá até o dia 22 de junho, em 400 pontos, entre espaços públicos, privados e condomínios do município. O lançamento da iniciativa, promovida pela Fundação Caxias em parceria com entidades, empresas e poder público, ocorreu na manhã desta segunda-feira (15) na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC). O tema de 2024 é Faça do inverno a estação da solidariedade, Caxias quer te ver sorrir.