Todos os moradores de Caxias do Sul, mesmo os não atingidos diretamente pelos recentes eventos climáticos, podem solicitar o saque calamidade. Mas vale a pena sacar se você não foi afetado? Para Kleber Stumpf, especialista no mercado financeiro e professor de finanças, sim. Segundo ele, o rendimento do fundo de garantia é de apenas 3% ao ano enquanto é possível encontrar aplicações seguras com rendimento anual de 10% — a própria poupança está rendendo, em média, 7% ao ano.