Todos os moradores de Caxias do Sul estão habilitados a solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e não mais apenas os atingidos diretamente pela chuva. O anúncio foi feito pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (20). O saque tem limite de R$ 6.220 e aqueles que tiverem o valor para sacar podem se cadastrar no aplicativo da Caixa e fazer a solicitação (veja mais detalhes abaixo).