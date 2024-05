As áreas afetadas pela chuva em Caxias do Sul estão sendo avaliadas por uma equipe do Centro de Apoio Científico em Desastres (Cenacid) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que chegou na cidade nesta segunda-feira (13). Segundo a prefeitura, o grupo de geólogos estará ajudando os profissionais do município. A equipe, que deve ficar em Caxias até sexta-feira (17), tem experiência em regiões que registraram inundações e deslizamentos em São Paulo e Minas Gerais, além de desastres naturais em Guatemala e El Salvador.