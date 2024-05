A trégua da chuva até quarta-feira (22) — por mais que tenha retornado nesta quinta (23) e está prevista para sexta-feira (24) — possibilitou a liberação de algumas importantes rodovias na Serra. Na última semana, a RS-122, entre Farroupilha e São Vendelino, e a BR-116, em dois pontos de Caxias do Sul, voltaram a ter a circulação de veículos. Com isso, desde segunda-feira (20), a viagem de Caxias a Porto Alegre conta com cinco horários diferentes, todos operados pela empresa Caxiense.