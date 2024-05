O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) faz um alerta de tempestade para municípios da Serra. De nível laranja, que indica perigo, ele é válido entre as 10h e 18h desta quinta-feira (23). Conforme o aviso, a chuva pode ficar entre as marcas de 50 e 100 milímetros no dia. Existe ainda o risco de ventos intensos, entre 60 km/h e 100 km/h, e queda de granizo.