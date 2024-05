O mês de maio não acabou e já carrega uma marca: é o mês em que mais chove em Caxias do Sul. Até a última segunda-feira (20), uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) verificou que caíram 746,8 milímetros no município desde o dia 1º. A marca está bem acima dos 478,7 milímetros registrados em novembro de 2023. Os números são conferidos pelo instituto desde o ano de 1931. O recorde, porém, ainda pode aumentar, uma vez que pancadas de chuva são previstas para quinta (23) e sexta (24). Portanto, ainda não há como prever o índice pluviométrico até o final do mês.