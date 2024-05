As cerca de 20 pessoas evacuadas da região da Barragem do Salto, em São Francisco de Paula, ainda não estão autorizadas a voltar para as respectivas casas. A informação foi confirmada pela prefeitura na manhã desta terça-feira (21). O local está interditado desde a semana passada pelo risco de deslizamento de uma encosta de 60 metros, às margens do reservatório. Na encosta está a Avenida Eletra, onde, de acordo com a Defesa Civil de São Francisco de Paula, duas casas e um hotel apresentaram rachaduras. Mais abaixo está a Rua da CEEE, onde uma fissura é monitorada.