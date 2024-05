A prefeitura de São Francisco de Paula pede para que moradores do entorno da Barragem do Salto evacuem a região imediatamente. Segundo o município, há risco de deslizamento de encosta junto à barragem, o que pode provocar ondas às margens do reservatório e atingir residências em áreas costeiras ao Rio Caí. De acordo com a Defesa Civil, medida é uma precaução.