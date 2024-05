Mais 40 famílias devem sair das casas no bairro Galópolis, em Caxias do Sul. A medida é adotada pelo gabinete de crise da prefeitura caxiense, após reunião nesta segunda-feira (13). A retirada dos moradores que ainda não deixaram a área ocorre no início da noite. De acordo com a assessoria de imprensa do município, o que motiva a ação são novos deslizamentos e blocos na encosta.