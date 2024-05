Nova Petrópolis volta a enfrentar problemas causados pela chuva na BR-116, a principal ligação do município com Caxias do Sul. Desde a metade de 2023, a cidade tem limitações nos acessos via BR-116. Obras de melhorias estavam sendo executadas entre o km 176 e o km 181 para melhorias na pista. No entanto, um novo temporal na última semana voltou causar deslizamentos de terra na região na última semana. A cidade não registrou mortes e nem feridos.