A prefeitura de Caxias do Sul anunciou que prevê lançar uma licitação para implantar a telemedicina no município. O objetivo é dinamizar os atendimentos na Atenção Primária, diminuindo as filas nas unidades básicas de saúde (UBSs). Após a implantação, o médico atenderá o paciente por telefone (com número único de ligação gratuita), chat de texto ou videochamada.