O número de casos de dengue confirmados em Caxias do Sul do primeiro dia de janeiro até esta quinta-feira (11) chegou a 100 pessoas infectadas. Os dados das 15 primeiras semanas de 2024, informados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ultrapassaram a soma de toda a série histórica, de 2015 a 2023, que era de 82 casos, correspondentes aos anos completos e não apenas aos quatro primeiros meses. A situação do maior município da Serra acompanha o aumento histórico vivenciado neste ano em todo o país, que já passa de 3 milhões de casos.