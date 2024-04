Uma equipe de agentes de combate a endemias fiscalizou nesta quinta-feira (4) propriedades do bairro Reolon, em Caxias do Sul, para conter a proliferação de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Na ação, cerca de 50 larvas foram recolhidas e serão analisadas em laboratório para indicar se são, de fato, do mosquito transmissor. Também nesta quinta, o município chegou a 72 casos confirmados, maior número dos primeiros meses do ano desde o início da série histórica, que começou a ser contabilizada em 2015 pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).