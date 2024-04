Desde o decreto de situação de emergência por causa da dengue em Caxias do Sul na última semana, o município fez encaminhamentos para tentar conter o avanço repentino de casos. Nesta segunda-feira (1º), a cidade chegou a 62 pessoas infectadas com a doença apenas neste ano. O número é 464% maior que a quantidade de pessoas confirmadas com a dengue no mesmo período do ano passado, quando eram 11 casos no município.