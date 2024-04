As tábuas de madeira desniveladas mostram os estragos causados pela passagem dos 74 anos desde a construção do prédio do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), em Caxias do Sul. Desativado desde a década de 1980, o local deve receber ainda neste semestre as primeiras melhorias para conservação. O orçamento inicial das obras têm custo de R$ 31.858,59 aos cofres públicos.