Prevista para ser entregue em dezembro, as obras que prometem dar maior fluidez ao trânsito de acesso ao bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, vão completar um ano no início de maio. Aos poucos a revitalização começa a dar resposta à complexidade viária da região, recortada pelos trilhos da antiga ferrovia e com uma rodovia estadual que liga o bairro ao centro da cidade.