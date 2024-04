Dados do mapa digital Geocaxias, disponibilizado no site da prefeitura de Caxias do Sul, apontam a existência de quase 30 loteamentos na região dos bairros São Caetano e Nossa Senhora das Graças, na Zona Sul da cidade. Esse aglomerado está, em grande parte, concentrado antes de um cruzamento de ruas responsável por unir o trânsito dos dois bairros e dar vazão ao fluxo até a Perimetral Bruno Segalla. O volume de veículos entre as ruas Júlio Calegari e Dr. Assis Antônio Mariani causa engarrafamentos em horários de pico e é mais um ponto visitado pelo Pioneiro para conferir como é sair dos bairros de Caxias nas primeiras horas da manhã.