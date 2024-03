Com calor e temperatura na casa dos 30º, o primeiro dia de outono em Caxias do Sul teve as características de um dia de verão, nesta quarta-feira (20). Nas ruas, as pessoas buscavam a sombra para caminhar e muitas delas andavam com garrafas de água nas mãos ou até mesmo sorvetes, típicos da estação mais quente do ano. A partir desta quinta-feira (21), no entanto, o tempo vira, com a chegada da chuva e quedas nos termômetros.