A chegada do outono nessa quarta-feira (20) marca uma série de mudanças no clima da Serra. O primeiro dia da estação, que começa à 0h6min, terá máximas entre 29°C e 32°C nas cidades da região. Contudo, na quinta (21) a previsão indica alta probabilidade de tempestades. Depois disso, as temperaturas devem cair drasticamente, sendo que no sábado (23) e no domingo (24) a mínima deverá ser de 15°C. Na última semana de março, as médias sobem novamente, com máximas na casa dos 30°C. No feriadão da Páscoa, o clima se manterá estável, com médias altas.