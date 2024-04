O Centro Clínico Veterinário da FSG, em Caxias do Sul, agora atende em horário estendido, até as 22h - antes era até as 18h. O espaço, que funciona na Rua Marechal Floriano, 1.229, no bairro São Pelegrino, realiza atendimentos particulares e de rotina, onde as consultas, exames (raio x, ultrassom abdominal, ecocardiograma e eletrocardiograma) e cirurgias na área de pequenos animais são realizadas pelos professores da faculdade e por profissionais terceirizados parceiros.