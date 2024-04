Com as obras parcialmente concluídas, o Recanto da Compaixão Frei Salvador Pinzetta, em Caxias do Sul, recebeu os primeiros moradores na tarde desta segunda-feira (1º). Cinco idosos com idades entre 74 e 114 anos foram recepcionados pelo frei Jaime Bettega, idealizador do projeto, e pela equipe de funcionários que trabalha na casa, em uma abertura parcial.