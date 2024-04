O mês de abril será de tempo seco e temperaturas acima da média na Serra, de acordo com previsão da Climatempo. As primeiras semanas do mês serão de transição, o que deve provocar aumento nas temperaturas, fazendo com que os termômetros variem entre 10ºC e 29ºC em Caxias. Além disso, a chegada do outono e a entrada do El Niño na fase final irá diminuir o ritmo das chuvas.