Abrir a torneira e o chuveiro já está mais caro em Caxias do Sul. O reajuste de 4,62% anunciado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) no final de fevereiro passou a valer nesta segunda-feira (1) e moradores de Caxias passaram a desembolsar R$7,01 pelo metro cúbico da água. Antes do reajuste o valor era de R$6,70.