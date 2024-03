Até domingo (10) estão abertas as inscrições para o concurso público de Caxias do Sul. São oferecidas 27 vagas para cargos de ensino fundamental e superior com salários variando entre R$ 2.290,15 e R$ 10.305,72. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no sites legalleconcursos.com.br e Caxias .rs.gov.br na aba "Concursos".