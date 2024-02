A prefeitura de Caxias do Sul abre concurso com 27 vagas, sendo uma para PCD e uma para afrodescendente, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de março no site legalleconcursos.com.br. Os salários variam entre R$ 2.290,15 e R$ 10.305,72, e exigem formação no ensino fundamental e superior.