Foi aberta oficialmente, às 16h38min desta quinta-feira (15), a 34ª edição da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul. Cerca de 900 autoridades e convidados acompanharam a cerimônia realizada no pórtico de entrada dos pavilhões. Em seguida, foi descerrada a fita inaugural, na rampa do Centro de Eventos, e um passeio pelo local também foi realizado pelas autoridades e convidados da cerimônia.