A Polícia Civil deve avançar na investigação sobre a morte de uma mãe e três filhas em Vacaria após ouvir o depoimento de uma das vítimas que sobreviveu ao suposto vazamento de gás de um gerador de energia elétrica, no último domingo (10). Maique Santos da Silva, 31 anos, ainda está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. No entanto, quatro dias após a internação, ele foi retirado da intubação. Segundo informações da instituição de saúde, Silva está sem sedação, portanto, consciente. O quadro de saúde é estável.