No início da tarde deste domingo (10), o aposentado Pedro Batista da Costa, 64 anos, estava em frente à casa de material branca, onde morava a filha dele, Cíntia de Moraes Costa, 36, e os cinco filhos. A mulher morreu no local, que fica na Rua Noel Rosa, no bairro Vitória, em Vacaria, na manhã deste domingo (10). Três filhas dela, Ana Júlia Costa da Silva, 15, Cintia Maria Costa da Silva, 11, e Samara Costa da Silva, três, foram socorridas, mas morreram no hospital.