A Polícia Civil de Vacaria investiga as mortes de uma família com suspeita de intoxicação de gás causado por um gerador de eletricidade. Até o momento foram confirmadas as mortes de Cíntia de Moraes Costa, 36 anos, e das filhas dela Samara Costa da Silva, três anos, Cintia Maria Costa da Silva, 11, e Ana Júlia Costa da Silva, 15. Outros dois filhos, Vitória Costa da Silva, sete, e Elias Costa, nove, além do companheiro da mulher, Maique Santos da Silva, de 31 anos, estão internados em estado grave. A família foi encontrada na casa onde mora, na Rua Noel Rosa, no bairro Vitória, em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, na manhã deste domingo (10).