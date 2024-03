A psicóloga Vanessa Bonzanini atendia três das quatro crianças encontradas desmaiadas dentro de casa na manhã de domingo (10), em Vacaria. A profissional atua no projeto Florescer na cidade dos Campos de Cima da Serra. Desde 2023, Maria Cintia Costa da Silva, 11 anos, frequentava as atividades no turno inverso à escola. Ela foi socorrida, mas morreu logo após chegar ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira. As irmãs dela, Ana Júlia, 15, e Samara, três, também foram socorridas, mas não resistiram. Outros dois irmãos da menina, Elias, nove, e Vitória, sete, estão na UTI pediátrica do Hospital Universitário de Santa Maria. A mãe deles Cíntia de Moraes Costa, 36, morreu no local. O companheiro dela, Maique Santos da Silva, 31 anos, também segue internado em Vacaria, em estado grave.