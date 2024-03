O domingo (10) foi marcado pela morte de uma mãe e três filhas no bairro Vitória, em Vacaria. O primeiro a chegar na casa de material na Rua Noel Rosa foi Jonas Borges de Oliveira, 32 anos. Ele namorava Ana Júlia Costa da Silva, 15, adolescente que foi socorrida com as irmãs Maria Cintia, 11, e Samara, três, até o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, mas não resistiu. A mãe delas, Cíntia de Moraes Costa, 36, morreu no local. Outros dois filhos dela, Elias, nove, e Vitória, sete, foram transferidos para Santa Maria. O companheiro de Cíntia, Maique Santos da Silva, 31, segue internado na UTI em Vacaria.