O homem socorrido com uma adolescente e quatro crianças desmaiadas em uma casa na Rua Noel Rosa, no bairro Vitória, em Vacaria, apresentou melhoras no estado de saúde. Maique Santos da Silva, 31 anos, é vítima de uma suposta intoxicação de gás. Silva era companheiro de Cíntia de Moraes Costa, 36, que morreu no local. Já as filhas dela, Ana Júlia Costa da Silva, 15, Cintia Maria Costa da Silva, 11, e Samara Costa da Silva, três, foram socorridas e morreram no hospital. Outras duas crianças, Elias Costa da Silva, nove anos, e Vitória Costa da Silva, sete, também filhos de Cíntia, foram socorridos e seguem internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Universitário de Santa Maria, para onde foram transferidas no domingo (10).