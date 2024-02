Nesta sexta-feira (9), às 16h, a Ponte Major José Nicoletti, popularmente conhecida como Ponte do Raposo, que liga os municípios de Caxias do Sul e Gramado, estará liberada para a passagem de veículos. Tanto a ponte quanto a estrada Estrada Municipal Luiz Daneluz, que liga o distrito de Vila Oliva as Hortência, estavam bloqueadas desde de janeiro por conta dos estragos ocasionados pelas fortes chuvas do ano passado.