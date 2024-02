No último quadrimestre do ano passado, 389 famílias unipessoais foram excluídas do Bolsa Família em Caxias do Sul. Em setembro, eram 2.737 famílias formadas por uma só pessoa que integravam o programa de transferência de renda. Em dezembro, o número caiu para 2.348, uma redução, portanto, de 14% no período. A queda pode ser explicada pela ação de qualificação do Cadastro Único realizada no segundo semestre de 2023, que revisou dados dos cadastrados. Em todo o Brasil, 1,73 milhão de beneficiados tiveram o pagamento excluído.