O início das aulas em parte da rede privada de ensino de Caxias do Sul ocorre nesta quarta-feira (14). Conforme o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe), a maioria das instituições retorna até a próxima segunda-feira (19). Contudo, cada escola tem autonomia para definir o calendário escolar, desde que cumpra os 200 dias letivos previstos em lei.