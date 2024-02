Nesta quinta-feira (15) ocorre a abertura da 34ª Festa Nacional da Uva de Caxias do Sul, com cerimônia de abertura restrita a autoridades, imprensa e convidados, às 15h, no Parque de Eventos. No mesmo dia, na Rua Sinimbu, haverá o pré-desfile a partir das 19h, com início do Desfile Cênico às 20h. Lembrando que o Parque de Eventos será aberto ao público apenas na sexta-feira (16), a partir das 14h.