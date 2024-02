Com estacionamentos sinalizados e o palco da abertura já montado, o Parque de Eventos Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul, começa a tomar forma para a 34ª edição da Festa da Uva, que se inicia nesta quinta-feira (15). Se pelas ruas há pouca divulgação, nos pavilhões há muito trabalho e ainda o que deixar pronto. A três dias do evento, é por dentro do parque que se percebe que, de fato, a cidade receberá sua festa maior.