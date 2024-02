Falta pouco. Daqui a exatamente uma semana, no dia 15 de fevereiro, se inicia a 34ª Festa Nacional da Uva, a principal celebração de Caxias do Sul. No entanto, o que destoa é a divulgação discreta nas ruas da cidade. A organização do evento, por sua vez, destaca o crescimento do engajamento nas redes sociais.