A pouco mais de 15 dias para o início da 34ª Festa Nacional da Uva, chama atenção a pouca divulgação do maior evento de Caxias do Sul pelas ruas da cidade. Inclusive, essa demora para a instalação de sinalizações pelas ruas foi admitida pelo presidente do evento, Fernando Bertotto, em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra, na manhã desta terça-feira (30).