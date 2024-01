Uma comitiva da Festa Nacional da Uva 2024 entregou, nesta terça-feira (23), o convite oficial para o governador Eduardo Leite (PSDB), em Porto Alegre. Durante o encontro, realizado no Palácio Piratini, Leite manifestou o desejo de participar da abertura do evento, marcada para a tarde de 15 de fevereiro, e também de acompanhar o desfile cênico na Rua Sinimbu, previsto para a noite também do dia 15. Mas, diferentemente da visita para a festa em 2022, ele não confirmou presença no evento durante o encontro com os caxienses.