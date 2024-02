Meio milhão de pessoas são esperadas para visitar a 34ª Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul, que se inicia na próxima quinta-feira (15) e abre oficialmente para o público na sexta-feira (16). Uma tradição criada há mais de 90 anos que se renova para celebrar a cultura da uva, do vinho, da imigração italiana e também para servir como uma mostra de tudo o que é produzido no maior município da Serra.