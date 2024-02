Um grupo de Embaixatrizes da Festa da Uva 2024 divulgou os atrativos do evento no Litoral Norte Gaúcho, no último sábado. Ao longo de todo o dia, Ana Carolina Pellicioli Catafesta, Luísa Trott Miola, Raele Garbin e Vanise Saciloto Camassola distribuíram materiais informativos, posaram para fotos e reforçaram o convite para que os veranistas aproveitem a programação em Caxias do Sul.