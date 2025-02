Novo aplicativo para corridas de motocicleta chega a Caxias do Sul

A inDrive, plataforma global presente no Brasil desde 2018, anunciou a chegada do transporte em motocicleta em Caxias do Sul. A modalidade já opera em outras cidades brasileiras como Recife, Goiânia e Manaus. O aplicativo está presente em mais de 140 municípios e já alcançou mais de 15 milhões de usuários no Brasil.

As modalidades oferecidas na cidade são ride-hailing (carona) e entregas. Conforme Stefano Mazzaferro, country manager da inDrive no Brasil, as viagens podem ser até 40% mais baratas e 50% mais rápidas em comparação a trajetos realizados por carros.

O app sugere um valor para a corrida, mas o usuário também pode fazer uma oferta. A colunista simulou uma entrega de moto na tarde desta terça-feira (25), com saída do prédio da Grupo RBS até a Universidade de Caxias do Sul, e o valor sugerido era R$ 7.

Como funciona

Conforme a empresa, o app oferece recursos de segurança para o motorista parceiro, como suporte com atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, botão de emergência, seguro de acidentes para as viagens e monitoramento de denúncias de direção perigosa.

O serviço também tem sistema de GPS em tempo real, com possibilidade de compartilhamento da localização com familiares e amigos. Além disso, tem opção para verificação da identidade pelo CPF e reconhecimento facial. De acordo com a inDrive, o capacete é oferecido ao passageiro pelo motociclista parceiro.