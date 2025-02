"Tem que cuidar muito do celular, porque ele é um banco aberto”, afirma diretora financeira do Sindilojas Caxias sobre Pix por aproximação

Pagamentos via Pix só ficam atrás do dinheiro e cartões em Caxias. sidneydealmeida / stock.adobe.com

O consumidor brasileiro ganhará mais uma possibilidade de pagamento das compras a partir desta sexta-feira (28). Após regulação do Banco Central (BC), entrará em funcionamento o Pix por aproximação. A ação tornará as transações mais ágeis, e seguirá o modelo semelhante já adotado para cartões de crédito e débito.

Atualmente, para fazer uma transferência via Pix, é preciso inserir manualmente a chave do destinatário no aplicativo do banco, capturar um QR Code ou usar um código Copia e Cola. Com a nova funcionalidade, será possível realizar pagamentos e transações apenas aproximando o celular da tradicional maquininha, sem a necessidade de abrir os canais das instituições financeiras.

Para a diretora financeira do Sindilojas Caxias e vice-presidente da Câmara da Indústria Comércio e Serviços (CIC), Idalice Manchini, haverá um período de adaptação à nova tecnologia. Além disso, ela afirma que é necessário ficar atento se os bancos já estão com a opção em funcionamento.

— Para nós, lojistas, recebermos e para a pessoa física pagar é uma facilidade maior, muito melhor. Não precisa abrir o aplicativo na hora de pagar. Olha a comodidade, vai fazer uma compra no mercado ou em uma loja e você simplesmente coloca (aproxima) o celular na maquininha, como é hoje o cartão — avalia.

O recurso só poderá ser oferecido por instituições que integram o Open Finance, ambiente de compartilhamento de dados entre instituições que prestam serviços financeiros no Brasil. De acordo com o BC, a nova modalidade é de disponibilidade facultativa, tanto para carteiras digitais, como para bancos e para provedores de máquinas de pagamento. Nesse sentido, é recomendado consultar o próprio banco para saber se a funcionalidade estará disponível.

Conforme Idalice, o Pix “pegou” entre os consumidores. Segundo um levantamento do Núcleo de Informações ao Mercado da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias, 31,9% das compras do último Natal foram efetivadas com o Pix (confira o levantamento abaixo). O único receio da diretora do Sindilojas é quanto à segurança dos próprios consumidores. Ela dá uma dica:

— Na parte operacional é mais prático, é melhor. Só eu vejo pelo lado da segurança por parte do consumidor da pessoa física, tem que cuidar muito do celular, porque além de um computador, ele é um banco aberto.

Por outro lado, vê que as tecnologias chegam para ficar e auxiliar os comerciantes:

— Não tem como segurar. Vamos nos adaptando. A segurança para quem recebe aumentou. É muito melhor eu receber um Pix ou um cartão de débito do que um cheque, que até não muito tempo atrás era a principal forma de pagamento e já deixou de ser — finaliza.

Como vai funcionar

O Pix será incorporado às carteiras digitais dos dispositivos móveis, também chamadas de "wallets", onde atualmente é possível cadastrar cartões de débito e crédito para pagamentos por aproximação. Nesse primeiro momento, o recurso será compatível apenas com celulares com sistema operacional Android e que possuam o aplicativo Google Wallet, ou Carteira do Google.

Ainda não há informação sobre quando o Pix por aproximação funcionará no Apple Pay (Apple Wallet), em dispositivos iOS, ou no Samsung Pay. Modelos Samsung, contudo, podem baixar o aplicativo da Carteira do Google.

As instituições financeiras poderão oferecer o Pix por aproximação em seus próprios aplicativos. Bradesco e Banco do Brasil são exemplos de entidades que estão com essa alternativa.

Além disso, o dispositivo móvel precisa ter a tecnologia NFC (comunicação por campo de proximidade, na tradução em português), que permite a transmissão de dados entre aparelhos próximos.

Inicialmente, conforme o Banco Central, as transações terão um valor máximo padronizado de R$ 500. Mas, será possível diminuir esse montante e, também, criar uma quantia limite por dia.

Dispositivo com NFC

Em aparelhos Android, para saber se a tecnologia está ativa, basta acessar "Configurações" e pesquisar por "NFC". Em seguida, é possível ativá-la ou desativá-la.

Em iPhones, o usuário deve ir em "Ajustes", depois em "Central de Controle" e adicionar "Leitor de Etiqueta NFC".

Na Carteira do Google

Para utilizar o recurso por aproximação, será necessário vincular sua conta bancária à carteira digital, utilizando a sua chave Pix e os dados da conta bancária. É possível seguir o passo a passo:

No celular Android, acesse o app Carteira do Google e clique em "Adicionar carteira"

Selecione "Pix" e preencha as informações solicitadas no aplicativo

O aplicativo irá direcionar para finaliziar o cadastro no app da instituição financeira

No app Carteira do Google, você cadastrará um código para validar suas transações

Momento do pagamento

No momento do pagamento, o pagador deve informar que deseja pagar com Pix. Em seguida, basta desbloquear o celular, aproximá-lo da maquininha, revisar se as informações estão corretas e confirmar a transição. Para pagamentos até R$ 200 não será necessário digitar senha.

Nas instituições financeiras

Quando a instituição financeira oferece o recurso em seu próprio aplicativo, a ativação da funcionalidade pode variar.

No caso do Banco do Brasil, por exemplo, o cliente precisa abrir o aplicativo e clicar em "Pix por aproximação". Em seguida, será feita a autenticação biométrica e inclusão da senha de login. Para finalizar o pagamento, basta aproximar o celular da maquininha. Quando o valor superar R$ 200, haverá a necessidade de digitação adicional da senha transacional, a mesma já utilizada na realização do Pix tradicional.

Pagamentos em 2024

Natal: 31,9%

Dia das Crianças: 26,3%

Dia dos Pais: 23,1%

Dia dos Namorados: 24,6%

Dia das Mães: 17%

Páscoa: 25,7%